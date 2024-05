Endless Love, le anticipazioni del 24 maggio

Nelle puntate di venerdì 24 maggio di Endless Love (Kara Sevda), in onda su Canale 5 alle 14.10 e alle 23.20, Kemal va a trovare Ozan per sapere come sta e per fargli una proposta: darà a lui e Zeynep tutto l'aiuto economico che serve, a patto che se ne vadano di casa, lontani dai veleni di Emir e Vildan.

Ozan è attratto da questa prospettiva e ne parla a Zeynep, ma lei si oppone. Il ragazzo insiste, così lei, per ottenere quello che vuole senza svelare i suoi inconfessabili motivi, provoca la possessività di Vildan: se la donna si oppone, sarà più facile scongiurare il progetto di Kemal di allontanarli da casa Sezin.

Nihan racconta a Kemal che Emir sostiene di avere disseppellito Linda e di averla portata in un cimitero, ma Kemal non crede a questa versione: è convinto che Emir gliel'abbia fornita per depistarli. Leyla è pronta per partecipare all'asta e ignora che Vildan, con l'aiuto di Galip, sta tramando qualcosa per aggiudicarsi la casa. Nihan si avvia con Leyla all'asta, mentre Kemal non può accompagnarle.

Nihan accompagna Leyla all'asta per la casa. Strada facendo subiscono un tamponamento e, poiché non hanno i documenti dell'auto, uno degli uomini coinvolti nell'incidente pretende l'intervento della polizia. Le due donne credono si tratti solo di una sfortunata coincidenza, ma in realtà è tutta una macchinazione orchestrata da Galip. Grazie a questo contrattempo, infatti, Vildan potrà partecipare all'asta per acquistare la casa di Leyla, senza alcun ostacolo.

Zeynep soffre molto per essere stata rifiutata dai genitori, ma si consola godendo della bella casa in cui vive. Decisa ad approfittare il più possibile di questa opportunità, convince Ozan a rimanere con la sua famiglia. Anche Fehime soffre per la lontananza della figlia, ma Asu la consola.

Kemal, assicuratosi che Karen intende raccontargli tutta la verità su quanto accaduto, va alla ricerca del marito della donna, Taner, ancora tenuto prigioniero in un luogo segreto. Emir ha affidato un incarico molto delicato a Tarik.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì a mezzanotte e il sabato alle 14.30.

