Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda lunedì 24 giugno su Canale 5

Nella puntata di lunedì 24 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, il rapporto tra Vildan e Zeynep non migliora e le due continuano a provocarsi a vicenda senza esclusione di colpi.

Ozan, che non sopporta più di vedere la madre e la moglie litigare e soffrire, interviene in difesa di Zeynep e convince la madre a compiere un gesto importante per avvicinarsi alla nuora.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.40.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE