Nella puntata di sabato 23 novembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal e Nihan sono sconvolti quando scoprono che Asu non è in casa e trovano una grande quantità di sangue nella sua camera. Dopo aver contattato la polizia, l'indagine inizia immediatamente. Il commissario Mercan accusa Kemal di essere coinvolto nella scomparsa e nel presunto omicidio di Asu, e i suoi sospetti si estendono anche a Nihan. Kemal non ricorda nulla di quanto accaduto la notte della sparizione di Asu, ha solo delle immagini frammentate che non lo aiutano a ricostruire la sequenza delle azioni compiute.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21:20 e il sabato alle 14.45.

