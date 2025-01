Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda mercoledì 22 gennaio dicembre su Canale 5

Nella prossima puntata di mercoledì 22 gennaio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Ayhan e Zehir regalano un camper a Kemal.

Nihan e Kemal si preparano a partire per la luna di miele.

Una volta tornati, Kemal affronta l'udienza per il riconoscimento di Deniz e le cose vanno splendidamente. La serata si conclude con una cena sontuosa, in cui tutti si riuniscono per festeggiare i successi conquistati con tanta fatica.

Endless Love va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.45 su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

