Nella puntata di giovedì 21 novembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Asu convince Tarik ad incastrare Gurcan, facendolo apparire come il vero colpevole. Nel frattempo, Zehir scopre l'indirizzo di Gurcan. Zeynep si sfoga con sua madre e le dice che si sente "paralizzata" per colpa dei sentimenti che prova per l'uomo sbagliato. Endless Love è in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

