Endless Love, le anticipazioni del 21 maggio

Nella puntata di martedì 21 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan, decisa a scoprire cosa stia nascondendo Zeynep, incontra Salih. Dal canto suo, anche Kemal vuole fare chiarezza e chiede ad Ozan di incontrarlo.

Ozan si accorge che Zeynep è sparita. Trova una lettera lasciata dalla ragazza, in cui gli spiega che, pur amandolo, ha deciso di chiedere il divorzio per non allontanarlo dalla sua famiglia. Ozan, disperato, tenta il suicidio. Scoperto da Onder e Vildan mentre sta perdendo conoscenza, viene portato in ospedale e salvato.

Nel frattempo, Nihan, estorcendo alcune informazioni a Zehir, raggiunge lui e Kemal nel luogo in cui Karen e suo marito dovranno ritirare i passaporti. Ma mentre Kemal e Zehir, dopo l'arrivo dei due, sono pronti ad intervenire, la polizia sopraggiunge e porta via Karen e Taner.

Nihan e Kemal scopriranno in seguito che i coniugi non sono mai arrivati in una stazione di polizia e sospettano l'intervento di Emir. Karen e suo marito sono effettivamente nelle sue mani.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì a mezzanotte e il sabato alle 14.30.

