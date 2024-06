Nella puntata di venerdì 21 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Zeynep e Ozan sono nascosti in un luogo segreto, accompagnati da Zehir. La giovane è molto preoccupata per il bambino che porta in grembo, perché teme che Emir gli possa fare del male. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì in seconda serata e il weekend alle 14.40.

