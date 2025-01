Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda martedì 21 gennaio dicembre su Canale 5

Nella prossima puntata di martedì 21 gennaio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir riesce a entrare di nascosto nella casa di Kemal e Nihan per dare un ultimo saluto a Deniz. Dopo, contatta Zeynep e si dirige verso l'ospedale per prenderla. Endless Love va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.45 su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

