Nella puntata di sabato 21 dicembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal incontra Emir e lo costringe a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan. I due giovani sono ora al settimo cielo e credono che nulla potrà più ostacolare la loro felicità. Nel giorno dei festeggiamenti per la notizia del divorzio consensuale tra Emir e Nihan, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà la paternità di Deniz. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

