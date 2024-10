Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda mercoledì 2 ottobre su Canale 5

Zehir in una scena di Endless Love

Nella puntata di mercoledì 2 ottobre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir vuole convincere Safak a partire per l'Inghilterra all'oscuro di suo fratello Hakan.

Nel frattempo, Ayhan e Leyla arrivano all'ospedale per cercare il certificato di nascita di Asu e scoprire il suo passato . Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

