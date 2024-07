Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda venerdì 19 luglio su Canale 5

Nella puntata di venerdì 19 luglio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Zeynep, accompagnata dall'amica Sema, va a parlare con un avvocato. Da un'intercettazione telefonica, Tufan scopre che Emir è sulle tracce di Hakki. Riesce ad informare l'uomo, che cancella il filmato che lo vede in compagnia di Nazif prima che Emir lo trovi. Galip accetta di aiutare Leyla a prendere il posto di Önder e Vildan in azienda. Kemal e Zehir interrogano una donna responsabile di alcuni pagamenti sul conto del fratello di Nazif. Dopo averli salutati senza aver fornito informazioni utili, la donna avverte Hakki. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

