Nella puntata di mercoledì 18 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, preoccupato dall'ossessione di Emir per Nihan, Galip decide di spogliare Emir di ogni bene. L'uomo offre così ad Asu le quote dell'azienda di famiglia detenute da Emir. La ragazza accetta e lo comunica al fratello. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

