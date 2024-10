Nella puntata di martedì 15 ottobre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, il piano di Asu ed Emir per scambiare il ciuccio di Deniz - all'insaputa di Kemal - sembra funzionare.

Come previsto, al mattino Kemal si avvia alla clinica per far analizzare il DNA. Nonostante tutto sembri andare come previsto, Kemal aveva già allertato Zehir.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE