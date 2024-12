Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 12 dicembre in prima serata su Canale 5

Nella puntata serale di giovedì 12 dicembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan e Kemal nutrono il sospetto che i Kozcuoglu siano coinvolti nel mistero che circonda Leyla e continuano a esplorare le ragioni che li hanno indotti a cercare di farla tacere. Asu convince il consiglio di amministrazione a mandare il padre in Cile al posto suo, come responsabile di progetto. In questo modo, Galip resterà per un po' lontano dai riflettori, al contrario di Emir, che è ancora in custodia cautelare. Le condizioni di Leyla sono stabili, ma i suoi cari vivono nell'ansia, temendo il peggio. Sallabas trova un uomo che potrebbe rivelare il motivo per cui Leyla è stata attaccata.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

