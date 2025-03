https://mediasetinfinity.mediaset.it/movie/manidivelluto/mani-di-velluto_F000391601000101

Eleonora Giorgi, grazie al suo immenso fascino e al suo talento è stata una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano degli Anni ’70 e ’80. La Giorgi ha saputo conquistare il pubblico e la critica recitando in film indimenticabili. I suoi film hanno appassionato diverse generazioni e hanno fatto la storia della commedia all’italiana. Anche la sua vita privata ha fatto clamore, è stata spesso sotto i riflettori soprattutto per le sue importanti relazioni. Ha avuto due figli con i quali ha mantenuto un forte legame ed entrambi hanno rappresentato un punto fermo e una fonte di sostegno fondamentale per l’attrice, soprattutto durante i momenti più difficili della sua vita. Il film Mani di velluto è un omaggio alla carriera di questa grande attrice italiana. Un film del 1979, diretto da Castellano e Pipolo che ha riscosso un enorme successo. L'industriale e inventore Adriano Celentano diventa ricchissimo grazie ad un vetro antirapina di sua invenzione. Un giorno incontra Eleonora Giorgi, una borseggiatrice proveniente da una simpatica famiglia di ladruncoli, se ne innamora follemente e non avendo il coraggio di svelare la sua identità si finge ladro e organizza diversi colpi insieme alla donna. Ma primo o poi la verità verrà a galla.