Il riassunto della puntata di Dreams and Realities pubblicata giovedì 15 febbraio su Mediaset Infinity

Nell'ultimo episodio di Dreams and Realities, pubblicato su Mediaset Infinity giovedì 15 febbraio, proprio quando Dicle decide di raccontare a tutti di aver rotto con il suo fidanzato, iniziano ad arrivarle fiori e regali in ufficio da una persona anonima.

Viene trovata la pistola con cui è stato ucciso Taner. Sopra ci sono le impronte di Selin, che confessa a Alaz e Gunes di aver ucciso lei l'ex marito, ma di non c'entrare nulla con la morte di Meryem.

Setenay ed Emre hanno deciso di sposarsi in segreto, ma arrivato il momento Emre non si presenta per la troppa paura di affrontare i suoi familiari.

Infine, Ferat capisce che il profumo che aveva sentito in casa di Meryem è un profumo da donna. Dicle decide di chiamare subito Gunes, ma la ragazza si accascia per strada all'improvviso.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 15 febbraio. I nuovi episodi della soap opera turca Dreams and Realities - La forza dei sogni sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà possibile vedere una nuova puntata. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE