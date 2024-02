Dreams and Realities, la puntata del 29 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato giovedì 29 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Su e Asli vogliono intervistare Setenay ed Emre, diventati famosi sui social per il modo plateale in cui si è conclusa la loro storia. I due restano da soli nell'ufficio e scoprono di essere stati ingannati e che nessuno dei due avrebbe voluto accettare quell'intervista. Setenay vorrebbe aprire la sua galleria d'arte e chiede un prestito alla banca di Emre; il ragazzo decide di concederle il denaro nonostante lei non abbia i requisiti, rischiando di perdere il lavoro. Melike rivela a Yigit di avere una figlia, nella speranza che l'uomo capisca e scelga di restare comunque al suo fianco. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE