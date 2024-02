Dreams and Realities, la puntata del 23 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicata venerdì 23 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Setenay si è licenziata e prima di accettare un nuovo lavoro vuole sentirsi tranquilla e in pace con sè stessa. Dopo aver tentato invano con la meditazione, chiede un incontro a Emre e lo colpisce con delle uova. I due iniziano a parlare e Setenay si rende conto che, un tempo, Emre la amava davvero.

Dicle si è licenziata e sta facendo di tutto per trovare un altro lavoro il più in fretta possibile. Quando Sergen cerca di convincerla a tornare alla rivista, lei resta ferma sulla sua decisone, finché non capisce che Sergen vorrebbe riassumerla perché pensa che sia una scrittrice talentuosa.

Prosegue l'amicizia tra Melike e Yigit, ma la ragazza inizia a trattarlo come se fosse una delle sue amiche: vuole spettegolare con lui, gli racconta i sogni che fa e lo trascina in un giro infinito per negozi. Mentre Melike si prova i vestiti, Yigit è assente, ma quando il ragazzo si presenta con indosso una camicia che sta provando, riscoppia la passione e i due si baciano nel camerino.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE