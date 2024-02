Dreams and Realities, la puntata del 22 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato giovedì 22 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mehves rivela a Gunes di aver avuto una relazione con Alaz, facendo così vacillare la fiducia della ragazza nell'uomo.

Alaz prova a spiegarle che la storia con Mehves era finita molto prima che iniziassero la loro, ma Gunes costruisce dei muri per tenerlo lontano. Nonostante le esitazioni, alla fine Gunes decide di dargli una seconda possibilità e i due continuano a frequentarsi, decidendo però di proseguire con più cautela. Intanto Gunes indaga sui tre fascicoli legati al caso di Meryem, ma non giunge ad alcuna scoperta significativa.

Dicle, invece, cerca di spiegare a Sergen perché gli ha mentito. L'uomo sembra capire in parte la situazione, ma ormai non si fida più di Dicle e non riesce nemmeno a guardarla in faccia, creando così un ambiente pesante in ufficio. Messa sotto pressione dal comportamento di Sergen e dalle battute di Cihan, Dicle decide di dimettersi. Nel frattempo, Melike porta avanti la sua amicizia con Yigit, che fa di tutto per farla crollare.

