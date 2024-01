Nel primo episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato lunedì 29 gennaio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, ci si concentra sulle vicende di cinque giovani amiche: Setenay, che lavora in una galleria d'arte; Dicle che vorrebbe fare la scrittrice; Gunes, un'avvocata che sogna di aiutare le persone in difficoltà; Meryem, contabile in uno studio legale; Melike, un'agente immobiliare forte e decisa. Le ragazze devono partecipare all'addio al nubilato di Setenay, che sta per sposare il fidanzato Emre. Meryem, che sembra avere una forte influenza sul suo capo Taner, fa assumere Gunes nello studio legale in cui lavora.

Dreams and Realities: la trama della serie turca

Cinque giovani donne con cinque sogni da realizzare. Donne ambiziose che vivono in modesti quartieri di Istanbul: Dicle sogna di diventare una scrittrice famosa, Gunes avvocato, Setenay vorrebbe diventare una curatrice di mostre d'arte e Melike imprenditrice edile.

Nel frattempo, si accontentano di lavoretti per sbarcare il lunario e si innamorano. La loro vita cambia con la morte improvvisa della loro amica Meryem, avvenuta in circostanze misteriose. Chi l'avrà uccisa e perché?

Dreams and Realities: il cast della serie

Nel cast di Dreams and Realities, troviamo l'attrice turca Özge Gürel, nota e amata dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Özge ha ottenuto il successo internazionale grazie al personaggio di Oyku in Cherry Season - La stagione del cuore. Sul set di questa serie ha conosciuto il futuro marito Serkan Çayoğlu, il protagonista maschile.

Gürel interpreta Dicle, una delle donne protagoniste, a fianco di Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem).

Oltre a Gurel, i fan più attenti delle serie turche troveranno dei volti a loro familiari. Serkay Tütüncü, nel ruolo di Alaze, aveva interpretato il cuoco Ozan in Mr. Wrong. Alican Aytekin, che in Dreams and Realities dà il volto a Cihan, aveva interpretato Seyfi in Love Is in the Air.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE