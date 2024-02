Nella prossima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da martedì 20 febbraio, Setenay e Gunes si ritrovano entrambe in commissariato, ma non nello stesso. La prima deve rispondere di una denuncia per schiamazzi, per aver aggredito verbalmente Emre e aver iniziato con lui una lite per strada; Gunes invece è stata 'colta sul fatto' mentre si introduceva in casa di Selin alla ricerca di indizi sulla morte di Meryem ed è scattato l'allarme. Nel frattempo Dicle si rivolge a Melike per chiederle se Ygit, visto che lavora nelle forze dell'ordine, può intervenire in qualche modo per dar loro una mano. Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 19 febbraio, Sergen fissa un servizio fotografico per i dipendenti. Dicle osserva la foto in cui è accanto a lui e decide di dirgli che non ha un fidanzato, ma poi ripiega su un altro progetto: farsi accompagnare alla cena aziendale da un amico e fingere di lasciarlo davanti a Sergen. Melike invita a cena Yigit che si lascia scappare che vuole una famiglia numerosa. Lei è assolutamente contraria ad avere figli e lui, pur non lasciandola, le chiede un po' di tempo per riflettere. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

