Nel prossimo episodio della nuova serie turca, disponibile su Mediaset Infinity daMelike continua la frequentazione con Yigit, ma durante un'uscita al cinema si addormenta ed è preoccupata di mostrare la vera sé all'uomo. Nel frattempo, Gunes e Alaz corrono in commissariato, dove si trova la madre della ragazza. Gunes, infatti, aveva visto un video del padre che aiutava la figlia più piccola, avuta da una seconda relazione, ad imparare ad andare in bicicletta, cosa che non aveva mai fatto con lei. Avendo visto la figlia triste, Aydan aveva cercato vendetta, squarciando le gomme della bicicletta della bambina, ma la famiglia nel frattempo si era trasferita. La vicenda si risolve anche grazie all'aiuto di Alaz e lui e Gunes si avvicinano sempre di più, soprattutto quando lsuomo le insegna ad andare in bicicletta. Nella puntata precedente, pubblicata, invece, Dicle e Firat decidono di iniziare a fare il giro di tutte le profumerie di Istanbul per provare a individuare la persona che i due sospettano possa essersi introdotta nella casa di Meryem la notte in cui Meryem è morta, cercando, fra i tanti, di riconoscere il suo profumo. Nel frattempo, i due ex mancati coniugi Setenay ed Emre continuano a incontrarsi in segreto, ma la pressione della famiglia e le paure di essere scoperti aumentano. Mehves si offre di aiutare Gunes con il documento di Meryem su cui è scritto "la mia assicurazione sulla vita", e con l'occasione, Mehves coinvolge Gunes in una visita a casa di Selin.

Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

