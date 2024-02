Nella prossima puntata della nuova serie turca Dreams and Realities, disponibile su Mediaset Infinity da venerdì 1 marzo, Gunes va dal procuratore con Alaz per raccontare la verità sulla morte di Meryem. Ma il procuratore non può confermare le sue accuse; anche la testimonianza di Alaz è inutile, in quanto non ci sono prove a sostegno della colpevolezza di Mehves. Allora Gunes, Dicle, Melike e Setenay decidono di affrontare personalmente Mehves per costringerla con ogni mezzo a dire la verità. Nell'episodio precedente, pubblicato giovedì 29 febbraio, Su e Asli vogliono intervistare Setenay ed Emre, diventati famosi sui social per il modo plateale in cui si è conclusa la loro storia. I due restano da soli nell'ufficio e scoprono di essere stati ingannati e che nessuno dei due avrebbe voluto accettare quell'intervista. Setenay vorrebbe aprire la sua galleria d'arte e chiede un prestito alla banca di Emre. Dreams and Realities è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

