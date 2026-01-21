Valentino Rossi, il padre: "La mia compagna non ha sottratto soldi a nessuno"

A Dentro la notizia vengono trasmesse le parole di Graziano Rossi, padre di Valentino Rossi, al centro della disputa familiare nata dalla denuncia presentata dal campione di MotoGP contro la compagna del padre, Ambra Arpino, per circonvenzione di incapace.
Secondo il pilota, la donna avrebbe manipolato e condizionato il padre Graziano, portandolo a prelevare dal proprio conto corrente circa 200.000 euro, suddivisi tra bonifici e contanti. Valentino sostiene di voler tutelare il padre, ritenendo che ci sia una minaccia nei suoi confronti.
Il padre di Valentino respinge l’ipotesi di sottrazione di denaro: "Non ha sottratto soldi a nessuno. Si figuri se la mia compagna mi sottrae i soldi". Il denaro sarebbe stato dato volontariamente: "Asutamente sì, tutti quelli che lei ha avuto da me".
Graziano Rossi nega di essersi allontanato dai figli, attribuendo la distanza a Valentino e a Clara: "Valentino e Clara qui da me non sono mai venuti in circa vent'anni. Non sono io che mi sono allontanato".