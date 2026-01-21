Valentino Rossi, il padre: "La mia compagna non ha sottratto soldi a nessuno"

Secondo il pilota, la donna avrebbe manipolato e condizionato il padre Graziano , portandolo a prelevare dal proprio conto corrente circa 200.000 euro , suddivisi tra bonifici e contanti. Valentino sostiene di voler tutelare il padre, ritenendo che ci sia una minaccia nei suoi confronti.

Valentino Rossi

Il padre di Valentino respinge l’ipotesi di sottrazione di denaro: "Non ha sottratto soldi a nessuno. Si figuri se la mia compagna mi sottrae i soldi". Il denaro sarebbe stato dato volontariamente: "Asutamente sì, tutti quelli che lei ha avuto da me".

Graziano Rossi nega di essersi allontanato dai figli, attribuendo la distanza a Valentino e a Clara: "Valentino e Clara qui da me non sono mai venuti in circa vent'anni. Non sono io che mi sono allontanato".

