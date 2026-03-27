Dentro la Notizia torna ad occuparsi della profanazione della tomba di Pamela Genini. La 29enne era stata uccisa con più di 30 coltellate dall'ex compagno Gianluca Soncin, che non avrebbe accettato la fine della relazione. I funerali si erano svolti il 24 ottobre a Strozza, in provincia di Bergamo, dove la salma era stata deposta in un loculo provvisorio in attesa della costruzione della tomba di famiglia.

Durante le operazioni di traslazione del corpo nella sepoltura definitiva, la lapide è stata trovata profanata. Una volta aperta la bara, il corpo di Pamela è risultato privo della testa.