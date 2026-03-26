Femminicidio Pamela Genini, trafugato il cadavere e decapitata

A Dentro la Notizia emergono gli ultimi sviluppi sul caso di Pamela Genini, la modella 29enne era stata uccisa a Milano il 15 ottobre con 24 coltellate dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, attualmente sotto processo.
Ignoti avrebbero violato la sepoltura di Pamela nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, aperto la bara, trafugato il cadavere posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e decapitato la giovane.
La scoperta risalirebbe a lunedì scorso, quando il feretro doveva essere trasferito dall'oculo alla cappella di famiglia. È in quel momento che sarebbe emersa la violazione della salma. Il corpo si troverebbe tuttora sotto sequestro dell'autorità giudiziaria.
Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente di un gesto così inquietante.