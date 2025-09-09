Marostica, Fernanda accoltellata dall’ex marito: "Voglio giustizia"

Fernanda, la donna accoltellata dall'ex a Marostica racconta la sua aggressione

A Dentro la notizia parla Fernanda, la vittima di un tentato femminicidio a Marostica per mano dell’ex marito, padre dei suoi figli.

"Stavo conteggiando i soldi in cassa del bar. Improvvisamente mi vedo lui avvicinarsi al bancone e vedo che dal pantalone ha fatto uscire il coltello e si è avventato su di me. L’istinto era mettere le braccia avanti, scappare nell’altra sala dove potevano aiutarmi altre persone. Allontanandomi da là mi ha preso per i capelli e a terra mi ha accoltellata nel viso. Posso dire che mi sento miracolata. Posso ringraziare anche la signora Roberta che mi ha aiutato perché grazie a lei non so dove sarei ora", dichiara commossa.

A proposito dell’intervento di Roberta, Fernanda aggiunge: "Ho tentato di proteggermi, mi ha messa dietro di lei, mi ha fatto nascondere dietro le macchine, si è messa lei avanti. Quando ha visto che ormai ero tutta insanguinata e non stavo bene, mi ha sempre protetto dall’inizio".

Sull’ossessione dell’ex marito, la donna spiega: "Sono più di dieci anni che andavamo avanti così. Ho fatto tante denunce. È stato anche arrestato, però è uscito e ha continuato ancora a importunarmi. Era un’ossessione, non si è mai rassegnato alla separazione. Non ho mai voluto un euro da lui, volevo solo che mi lasciasse in pace".

Fernanda rivolge un appello alle donne vittime di violenza: "Voglio giustizia per me e per tutte le altre, e chiedo anche le altre donne di denunciare e avere il coraggio".

La mamma della vittima aveva già raccontato a Dentro la Notizia: "Me l’ha sfregiata perché se non ci fosse stata una signora, mia figlia a terra sarebbe morta. Cioè noi difendiamo i nostri diritti, mia figlia deve essere difesa e questa persona deve essere allontanata perché non si può trattare una donna in questo modo, accoltellandola alla faccia, il corpo pieno di lividi".

