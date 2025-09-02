Mediaset Infinity logo
Dentro la Notizia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Dentro la Notizia
Truffe
02 settembre 2025

Lino Banfi denuncia le truffe con l’intelligenza artificiale: “Non ci cascate”

L’attore 89enne a Dentro la notizia avverte gli anziani sui falsi testimonial che promuovono prodotti miracolosi e invita a denunciare le frodi

Condividi:
Lino Banfi
Lino Banfi

A Dentro la notizia, Lino Banfi interviene per mettere in guardia il pubblico da una truffa che sfrutta l’intelligenza artificiale. Il fenomeno utilizza immagini e voci realistiche di volti noti per promuovere prodotti inesistenti, come creme miracolose per l’artrite reumatoide o metodi per curare il diabete.

Banfi racconta la propria esperienza: "La faccia mia che non è la faccia mia, con la voce mia che non è la voce mia che reclama una crema, una crema che non esiste contro i dolori". L’attore ottantanovenne sottolinea l’assurdità della situazione: "Non ho la sedia rotelle, sto benissimo, non ho nessuna malattia. E non ho usato mai nessuna crema e neanche il diabete".

Riguardo alla propria reazione alla truffa, aggiunge: "Incazzet, come dici tu giustamente, perché non è carino. Io voglio essere un vecchio che dà i consigli buoni agli altri anziani con un po’ di deterrente, perché non ci dovete cascare voi, figurati se ci casco io a credere all’intelligenza artificiale".

Banfi spiega il meccanismo della frode: si sfruttano le paure legate alla salute e alla vecchiaia per estorcere denaro, spesso a persone anziane. "La cosa malvagia non è solo la truffa, è come la truffa viene compiuta toccando le sensibilità, le fragilità e le paure delle persone anziane. Denunciate".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La notte nel cuore, la puntata del 2 settembre in streaming

SERIE TV

La notte nel cuore, la puntata del 2 settembre in streaming

La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 2 settembre, è su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 2 settembre, è su Mediaset Infinity

La notte nel cuore, le anticipazioni del 7 settembre

SERIE TV

La notte nel cuore, le anticipazioni del 7 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 7 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 7 settembre su Canale 5

Segreti di famiglia 2, le trame dall'8 al 12 settembre

Anticipazioni

Segreti di famiglia 2, le trame dall'8 al 12 settembre

Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?

Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?

Forbidden Fruit, le trame della settimana dall'8 al 12 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit, le trame della settimana dall'8 al 12 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity