Sebastiano Visintin , marito di Liliana e unico indagato per la sua morte, ricorda Sterpin come "un personaggio importante a Trieste perché comunque era un maratoneta, uno sportivo, era presidente del marathon, dove c'era Liliana, gli amici di Liliana e le amiche dove facevano gare".

Dentro la notizia torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich dopo la morte di Claudio Sterpin , l'amico "speciale" della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Sterpin, ex maratoneta molto conosciuto in città, si è spento la sera di venerdì 13 febbraio. I funerali si terranno venerdì 20 febbraio.

Sebastiano Visintin

Claudio Sterpin aveva dichiarato pubblicamente di aver vissuto con Liliana una relazione segreta durata 42 anni, iniziata il 19 dicembre 1981, sostenendo che la donna fosse ormai decisa a informare il marito e che i due avrebbero dovuto trascorrere un fine settimana insieme proprio nei giorni in cui la donna è scomparsa. Sebastiano Visintin, che si è sempre professato innocente, resta attualmente l'unico indagato per l'omicidio della moglie.

"Abbiamo ascoltato le cose che diceva Sterpin di Liliana, che si trovavano di qua, di là, che facevano l'amore. Dette da Claudio, queste cose qua veramente fanno male", commenta Visintin.

Sebastiano aggiunge: "Secondo me ci sono tantissime cose che indubbiamente sa solo lui e purtroppo non c'è più e se li è portati con lui questi segreti. Queste cose che sapeva, purtroppo non le sapremo".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE