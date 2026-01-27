Dentro la notizia ha raccolto le dichiarazioni di Siria, la cugina di Claudio Carlomagno , che commenta il ritrovamento dei genitori dell'uomo con queste parole: "Ti dicono 'si sono suicidati' e ti prende un colpo e dici 'una come Maria?', ti crolla il mondo addosso. Una donna con due spalle grosse quanto una caserma".

La cugina di Carlomagno continua: "Penso che non sia possibile che per colpa di un figlio un genitore debba stare così tanto male al punto di togliersi la vita. Per colpa dei social, si leggevano i commenti sotto i post, la gente scriveva cose assurde rivolte ai genitori, come se si sarebbero dovuti vergognare per quello che aveva fatto il figlio. Pasquale era un nonno che giocava e stava sempre con il nipote e Maria era una nonna che faceva la nonna".



Su quanto successo ai genitori di Claudio Carlomagno, Siria conclude: "Non c'entrano nulla, non è colpa loro se il figlio è diventato così, non è colpa loro di quello che è passato per la mente del figlio".

