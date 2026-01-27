A Dentro la notizia le ultime notizie sul femminicidio di Federica Torzullo, 41enne di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, scomparsa misteriosamente la sera dell'8 gennaio e ritrovata senza vita 10 giorni dopo. Reo confesso dell'omicidio della donna il marito Claudio Carlomagno, che al momento risulta essere l'unico indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere.
Successivamente alla confessione dell'uomo, il 25 gennaio i genitori di Carlomagno sono stati ritrovati senza vita. Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati rinvenuti impiccati nel giardino della loro villetta ad Anguillara Sabazia.
Dentro la notizia ha raccolto le dichiarazioni di Siria, la cugina di Claudio Carlomagno, che commenta il ritrovamento dei genitori dell'uomo con queste parole: "Ti dicono 'si sono suicidati' e ti prende un colpo e dici 'una come Maria?', ti crolla il mondo addosso. Una donna con due spalle grosse quanto una caserma".
La cugina di Carlomagno continua: "Penso che non sia possibile che per colpa di un figlio un genitore debba stare così tanto male al punto di togliersi la vita. Per colpa dei social, si leggevano i commenti sotto i post, la gente scriveva cose assurde rivolte ai genitori, come se si sarebbero dovuti vergognare per quello che aveva fatto il figlio. Pasquale era un nonno che giocava e stava sempre con il nipote e Maria era una nonna che faceva la nonna".
Su quanto successo ai genitori di Claudio Carlomagno, Siria conclude: "Non c'entrano nulla, non è colpa loro se il figlio è diventato così, non è colpa loro di quello che è passato per la mente del figlio".