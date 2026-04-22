Nathan Trevallion e Catherine Birmingham della famiglia nel bosco si presentano alla Camera dei Deputati per raccontare la propria storia e sollecitare un intervento politico nel caso che li ha visti separati dai tre figli.
La coppia decide di rivolgersi direttamente ai deputati per sensibilizzare le autorità sulla situazione dei minori, attualmente ospitati presso una casa famiglia di Vasto.
A Dentro la notizia vengono trasmesse le immagini in diretta del loro intervento, dove Nathan sottolinea come il trauma non riguardi solo la separazione dai genitori, ma anche la mancanza degli animali che erano parte integrante del nucleo familiare.
Sono stati mostrati anche i disegni realizzati dai minori durante il periodo di allontanamento, dove emergerebbe la raffigurazione della famiglia unita, con mamma, papà e i tre fratellini insieme.