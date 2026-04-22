Nathan Trevallion e Catherine Birmingham della famiglia nel bosco si presentano alla Camera dei Deputati per raccontare la propria storia e sollecitare un intervento politico nel caso che li ha visti separati dai tre figli.

La coppia decide di rivolgersi direttamente ai deputati per sensibilizzare le autorità sulla situazione dei minori, attualmente ospitati presso una casa famiglia di Vasto.