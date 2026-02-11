Don John Fredy Gutierrez Sanchez, il parroco quarantenne di origine colombiana scomparso dal Cilento circa due anni fa, parla in esclusiva a Dentro la notizia e confessa per la prima volta le ragioni del suo allontanamento volontario, ammettendo di essere "caduto in tentazione" e di aver violato il voto di castità.

Il sacerdote esordisce riconoscendo le proprie responsabilità: "Come ho detto sempre ai miei parrocchiani: chi vi parla qua dall'altare è un sacerdote peccatore, non un sacerdote santo".

Don John spiega le ragioni della scomparsa: "Durante il mio ministero ho peccato, ho infranto il mio ministero, son caduto in tentazione diverse volte e poi, per la mia vergogna, sono stato diversi mesi a Fatima perché volevo addentrarmi in me stesso e capire tutto quel male che stavo facendo non a me stesso, ma ai miei parrocchiani".

Sul perché abbia scelto di fuggire anziché restare, il prete spiega: "Sentivo un peso dentro di me, perché non potevo continuare ad avere due piedi in una sola scarpa".