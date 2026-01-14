Chiara Ferragni, le prime parole dopo l'assoluzione: "È finito un incubo"

"È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri".
Dopo la sentenza di assoluzione, Chiara Ferragni si mostra visibilmente emozionata fuori dall'aula. "Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta. Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e le persone che hanno sempre creduto in me", sono le prime dichiarazioni di Chiara Ferragni.
L'influencer è stata assolta al termine del processo abbreviato sui casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il giudice non ha riconosciuto l'aggravante della minorata difesa dei consumatori, che avrebbe reso il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia.
A Dentro la notizia vengono mandate in onda le prime parole di Chiara Ferragni che vuole ringraziare i suoi follower per il sostegno in questi ultimi anni: "I miei follower mi sono sempre stati vicini, sono quello che sono anche grazie a loro. Mi sono commossa in aula, penso sia normale. Siamo tutte persone umane, queste cose toccano tutti quanti nel profondo. Sono contenta di poter parlare dopo due anni in cui non ho mai detto niente per rispetto delle istituzioni. Sono contenta di potermi riappropriare della mia voce".