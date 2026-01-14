Chiara Ferragni, le prime parole dopo l'assoluzione: "È finito un incubo"

"È finito un incubo, sono molto contenta di poter riprendermi la mia vita. Sono stati due anni molto duri".

Dopo la sentenza di assoluzione, Chiara Ferragni si mostra visibilmente emozionata fuori dall'aula. "Avevo fiducia nella giustizia e giustizia è stata fatta. Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e le persone che hanno sempre creduto in me", sono le prime dichiarazioni di Chiara Ferragni.

L'influencer è stata assolta al termine del processo abbreviato sui casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Il giudice non ha riconosciuto l'aggravante della minorata difesa dei consumatori, che avrebbe reso il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia.