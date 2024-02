Maria De Filippi: "Ecco perché non ho mai parlato di Maurizio Costanzo"

"Stasera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro e so che è contento". Maria De Filippi apre così la serata evento ospitata al Teatro Parioli Costanzo a Roma per omaggiare Maurizio Costanzo, a un anno dalla sua scomparsa.

La conduttrice spiega le motivazioni che l'hanno portata a non rilasciare nessuna dichiarazione dopo la scomparsa del marito: "In questo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, tanti giornalisti hanno richiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Non ho mai voluto farlo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un pochettino, che con le parole si banalizzi sia l’amore che il dolore. Le mie parole, non quelle di tutti, perché so di non essere tanto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, ma con le mie non ancora".

Durante lo speciale, realizzato sullo storico palco del Maurizio Costanzo Show, sono intervenuti molti amici ed estimatori del giornalista, tra cui Carlo Verdone, Renzo Arbore, Paolo Bonolis, Christian De Sica, Mara Venier, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Ricky Memphis, Massimo Lopez, Dario Vergassola, Rosario Fiorello, Luciana Littizzetto, Giorgia, Vittorio Sgarbi, Francesco Totti, Platinette, Vladimir Luxuria e molti altri.

Dedicato a... Maurizio Costanzo è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE