Martedì 20 febbraio, in seconda serata su Canale 5, è andato in onda Dedicato a... Maurizio Costanzo, lo speciale dedicato a Maurizio Costanzo, ad un anno dalla sua scomparsa, condotto da Fabio Fazio e Maria De Filippi.

La serata evento è stata realizzata al Teatro Parioli in Roma, ribattezzato durante lo speciale Parioli Costanzo, lo storico palco che ha ospitato il Maurizio Costanzo Show.

A ricordare il re del talk show, tanti amici ed estimatori: Carlo Verdone, Renzo Arbore, Paolo Bonolis, Christian De Sica, Mara Venier, Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Ricky Memphis, Massimo Lopez, Dario Vergassola, Rosario Fiorello, Luciana Littizzetto, Giorgia, Vittorio Sgarbi, Francesco Totti, Platinette, Vladimir Luxuria e molti altri.

In collegamento da Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha poi ricordato lo speciale rapporto che esisteva tra il padre Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo: "Si volevano bene sinceramente, in maniera genuina. Avevano anche una fortissima ironia, per cui parlavano e si dicevano di tutto, ma il bene appianava le differenze".

Riguarda in streaming la serata evento nel video qui sopra.

