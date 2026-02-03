A Febbraio i riflettori della Coppa Italia si riaccendono per i quarti di finale, trasmessi - come tutte le partite della competizione - in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.



Le prime squadre a scendere in campo saranno Inter e Torino, nel match in programma mercoledì 4 febbraio alle 21. I nerazzurri vogliono dare continuità alla serie di risultati utili ottenuti in campionato, per garantirsi il passaggio del turno e l'accesso alle semifinali. Di fronte ci sarà la squadra allenata da Marco Baroni, che proverà a rovinare i piani dell'Inter.



Il match, fissato all'U-Power Stadium di Monza di fronte all'indisponibilità di San Siro, sarà visibile in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.



La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, mentre a seguire l'analisi del match con lo studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Fabrizio Biasin e Graziano Cesari.

Inter-Torino, le probabili formazioni

Chivu dovrebbe far riposare Lautaro Martinez, in rete anche nell'ultima giornata di campionato contro la Cremonese. Al suo posto il favorito è Bonny per affiancare Thuram, con il supporto di un centrocampo ancora orfano di Calhanoglu e Barella. In porta spazio a Josep Martínez, già titolare negli ottavi di finale contro il Venezia.



Baroni potrebbe rilanciare Marianucci, forte della buona prova in campionato contro il Lecce, a completare la difesa insieme a Tameze e Coco. A centrocampo il favorito sembra Prati, con Adams e Nije a formare la coppia d'attacco.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny.

Allenatore: C. Chivu

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Marianucci, Coco; Pedersen, Prati, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Nije.

Allenatore: M. Baroni