Il grande calcio torna sulle reti Mediaset per i quarti di finale della Coppa Italia. Come tutte le altre partite dell'edizione 2025/2026, anche i match in programma a febbraio saranno trasmessi in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset.

Dopo Inter-Torino, giovedì 5 febbraio sarà la volta della sfida in programma tra Atalanta e Juventus. I bianconeri di Spalletti vogliono continuare il loro percorso per rimettere in piedi una stagione iniziata non al meglio, la squadra di Palladino punta al trofeo come possibile pass per l'Europa. La gara sarà in diretta e in esclusiva, a partire dalle 21, su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.



La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

I nerazzurri si affidano al tridente composto dal nuovo arrivato Raspadori, con De Ketelaere e Scamacca. La squadra bianconera, invece, opta per Openda come unico riferimento offensivo. Alle sue spalle il tridente composto da Zhegrova, Miretti e Conceição.

ATALANTA (3-4-3): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Éderson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere, Scamacca. All. Raffaele Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, T. Koopmeiners; Zhegrova, Miretti, Francisco Conceição; Openda. All. Luciano Spalletti

