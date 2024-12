L'ottavo di finale, in programma mercoledì 18 dicembre alle 18.30, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

La stagione di Coppa Italia prosegue in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset: mercoledì 18 dicembre gli ottavi di finale vedono fronteggiarsi Atalanta e Cesena, in programma Gewiss Stadium alle 18.30. La sfida, visibile in chiaro su Italia 1 e in live streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sportmediaset.it, offre alla squadra di Gasperini l'occasione di dare continuità a una stagione da sogno che al momento la vede in testa alla classifica di Serie A. Per accedere ai quarti di finale, la squadra di Bergamo dovrà superare il test Cesena, reduce in campionato dalla vittoria di misura sul Cosenza. Atalanta-Cesena non sarà l'unica gara in programma, perché a seguire su Italia 1 si proseguirà con la sfida tra Roma e Sampdoria.

Coppa Italia, Atalanta-Cesena: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Djimsiti, Godfrey; Zappacosta, de Roon, Brescianini, Palestra; Samardzic; Zaniolo, Retegui. Allenatore: G. Gasperini. CESENA (3-4-3): Klinsmann; Curto, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Calo, Francesconi, Donnarumma; Berti, Tavsan, Antonucci. Allenatore: M. Mignani.

Coppa Italia: il calendario degli ottavi

MARTEDÌ 17 DICEMBRE:

JUVENTUS-CAGLIARI, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro e Graziano Cesari

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE:

ATALANTA-CESENA, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

ROMA-SAMPDORIA, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Cristian Panucci, Stefano Sorrentino e Andrea De Marco

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE:

INTER-UDINESE, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin Studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari

