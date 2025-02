Il primo quarto di finale, in programma martedì 4 febbraio alle 21, sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset

La stagione di Coppa Italia entra nel vivo con le sfide valide per i quarti di finale. Ad aprire la nuova fase della competizione, offerta in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sportmediaset.it, saranno Atalanta e Bologna. Dopo il pareggio maturato nella gara di campionato contro il Torino, gli uomini di Gasperini ospitano al Gewiss Stadium la formazione guidata da Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria casalinga sul Como. In Coppa Italia, i bergamaschi arrivano dal tennistico 6-1 rifilato ai danni del Cesena, mentre i rossoblù avevano chiuso la pratica Monza facendo registrare il risultato di 4-0. Entrambe, insomma, sembrano determinate nel voler continuare il percorso nella competizione. L'appuntamento è fissato per martedì 4 febbraio in diretta alle ore 21.00 su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Coppa Italia, Atalanta-Bologna: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Brescianini; Retegui. Allenatore: G. Gasperini. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Coppa Italia, il programma:

Martedì 4 febbraio:

· Atalanta-Bologna, in diretta alle ore 21.00 su Italia 1 telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Giuseppe Incocciati, Franco Ordine e Andrea De Marco.

Mercoledì 5 febbraio:

· Milan-Roma, in diretta alle ore 21.00 su Canale 5 telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Alessandro Matri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

