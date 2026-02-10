Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Gabriel Garko in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Colpa dei sensi .

Gabriel Garko in una scena di Colpa dei sensi

Colpa dei sensi, la trama della seconda puntata

Il recapito dell'anello a Lidia sconvolge Enrico al punto da spingerlo al casale, dove è determinato ad affrontare Davide: la tensione tra i due amici è palpabile, ma l'intervento di Loris riesce a sventare il pericolo.

Davide è ormai convinto di avere le prove di chi fosse l'amante della madre e si reca con Laura a Fermo per averne conferma. Ma qqui i due vengono sorpresi da qualcuno che li sta seguendo.

Laura accusa un malore a scuola e la fedele amica Viola decide di accompagnarla a un consulto medico, ma Enrico si insospettisce, e costringe la moglie ad andare a fondo con gli accertamenti. Cosa nasconde Laura?

Dove vedere Colpa dei sensi in streaming gratis

Le puntate di Colpa dei sensi saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE