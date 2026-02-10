La seconda puntata di Colpa dei sensi è andata in onda martedì 10 febbraio in prima serata su Canale 5.
Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Gabriel Garko in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity, potete scoprire la trama e il cast di Colpa dei sensi.
Il recapito dell'anello a Lidia sconvolge Enrico al punto da spingerlo al casale, dove è determinato ad affrontare Davide: la tensione tra i due amici è palpabile, ma l'intervento di Loris riesce a sventare il pericolo.
Davide è ormai convinto di avere le prove di chi fosse l'amante della madre e si reca con Laura a Fermo per averne conferma. Ma qqui i due vengono sorpresi da qualcuno che li sta seguendo.
Laura accusa un malore a scuola e la fedele amica Viola decide di accompagnarla a un consulto medico, ma Enrico si insospettisce, e costringe la moglie ad andare a fondo con gli accertamenti. Cosa nasconde Laura?
Le puntate di Colpa dei sensi saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.