Di seguito, scopriamo come finisce la serie Colpa dei sensi e la spiegazione del finale.

Potete vedere la terza e ultima puntata della serie con protagonista Gabriel Garko in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.

L'ultima puntata di Colpa dei sensi è stata ricca di grandi emozioni, segreti svelati e colpi di scena.

Gabriel Garko e Anna Safroncik in Colpa dei sensi

Colpa dei sensi, come finisce la serie

Quando viene ritrovata la pistola di Davide sulla scena del delitto di Enrico, l'uomo decide di fuggire. Dopo essere stato raggiunto dalla polizia, Davide si lancia da un ponte per far perdere le sue tracce.

Loris porta Laura a casa di Lidia. La mamma di Enrico scopre in tv delle relazione tra Davide e Laura.

Durante le sue ricerche, Laura scopre che è Viola l'amante segreta di Enrico.

Davide e Loris trovano alcuni microfoni nascosti in casa e tendono una trappola al colpevole dell'omicidio di Enrico. Chi ha ucciso Enrico?

Colpa dei sensi, la spiegazione del finale: chi ha ucciso Enrico?

Dopo l'arrivo di Tommaso al casale, Davide chiama Laura, sconvolta per la relazione di Viola ed Enrico. A questo punto, Davide unisce tutti i tasselli e capisce la verità: è stato Tommaso a uccidere Enrico per gelosia.

Davide prova a salvare Laura, ma viene intercettato da Tommaso che li minaccia in macchina con una pistola.

Tommaso vuole uccidere Laura e Davide insieme. "Quando è arrivato Davide, è stato il colpevole perfetto", confessa Tommaso prima di puntare la pistola contro la coppia.

Dopo uno scontro, Tommaso spara a Davide. La polizia arriva sul luogo dello scontro grazie all'intervento di Viola.

Nell'ultima scena di Colpa dei sensi, vediamo Davide, Laura e il loro bambino felici durante una passeggiata in campagna.

