L'ultima puntata di Colpa dei sensi, la nuova serie con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, andrà in onda martedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Di seguito, le anticipazioni del finale di Colpa dei sensi. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast e i personaggi della serie Colpa dei sensi.
Dopo lo scontro tra Davide ed Enrico, Laura è sconvolta per quanto è accaduto: anche ai suoi occhi, Davide diventa il principale sospettato.
Tommaso avvia un'indagine serrata, mentre Lidia, Viola e l'avvocato Curti si muovono tra dolore, ambiguità e interessi nascosti.
Dove è finito Davide? Laura riuscirà a vivere insieme all'uomo che ama da sempre?
Le nuove puntate di Colpa dei sensi saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.