SERIE TV10 febbraio 2026

Colpa dei sensi, le anticipazioni dell'ultima puntata

L'ultima puntata della serie Colpa dei sensi andrà in onda martedì 17 febbraio. Scopriamo tutte le anticipazioni del finale della serie
Anna Safroncik nella serie Colpa dei sensiAnna Safroncik nella serie Colpa dei sensi

L'ultima puntata di Colpa dei sensi, la nuova serie con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, andrà in onda martedì 17 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni del finale di Colpa dei sensi. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast e i personaggi della serie Colpa dei sensi.

Colpa dei sensi, anticipazioni del finale

Dopo lo scontro tra Davide ed Enrico, Laura è sconvolta per quanto è accaduto: anche ai suoi occhi, Davide diventa il principale sospettato.

Tommaso avvia un'indagine serrata, mentre Lidia, Viola e l'avvocato Curti si muovono tra dolore, ambiguità e interessi nascosti.

Dove è finito Davide? Laura riuscirà a vivere insieme all'uomo che ama da sempre?

Dove vedere Colpa dei sensi in streaming gratis

Le nuove puntate di Colpa dei sensi saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

