Ciao Darwin, la sfilata di Anna Pettinelli e Alex Belli

Ciao Darwin: la sfilata di Alex Belli e Anna Pettinelli

Durante l'ottava puntata di Ciao Darwin 9, dopo diverse sfide che hanno visto confrontarsi le due squadre dei Cornuti e degli Amanti, capitanati rispettivamente da Anna Pettinelli e Alex Belli, ora è il momento dell'iconico e immancabile defilé.

Sotto lo sguardo di Madre Natura, le due categorie sfilano in passerella per convincere il pubblico con i loro look. Per la categoria "sera", Alex Belli sfila per la squadra degli Amanti. "Elegante, fiero con la barba e il sorriso. E il desiderio di qualunque donna. Il suo vestito è particolarmente elegante, uno smoking adatta alla sua fisicità", spiega Bonolis.

Anna Pettinelli affronta la passerella per la sua squadra dei Cornuti con il look "una sera in discoteca". "Anna Pettinelli propone se stessa in questo pantalone policromo e si avvinghia come un cobra letale", le parole di Bonolis per commentare l'outfit.

Le due squadre si confrontano anche nella categoria intimo femminile e intimo maschile.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE