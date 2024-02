Alex Belli e Anna Pettinelli a Ciao Darwin

Nell'ottava puntata di Ciao Darwin 9, la sfida Cornuti contro Amanti vede fronteggiarsi due capitani d'eccezioni: Anna Pettinelli per la squadra dei Cornuti e Alex Belli per quella degli Amanti.

"L'essere cornuti è una condizione abbastanza comune, non è una vergogna. Va raccontata, noi abbiamo capito ancora di più cos'è l'amore e presa consapevolezza. Possiamo insegnare come difenderci", spiega Anna Pettinelli prima di presentare la canzone scelta dalla sua squadra.

"Noi abbiamo predicato l'amore libero. È un concetto serio. Noi siamo semplicemente noi stessi. Grazie a noi abbiamo la possibilità di ridare un po' di autostima ai cornuti", replica Alex Belli.

Alex Belli: chi è, anni, lavoro, carriera, moglie

Alex Belli, all'anagrafe Alessandro Gabelli, nasce il 22 dicembre 1982 a Parma e ha 41 anni. È un attore, modello e personaggio televisivo.

Inizia la sua carriera come modello, sfilando per i più importanti marchi di alta moda in giro per il mondo da Gianfranco Ferré a Giorgio Armani.

Successivamente, lavora anche come attore di teatro, cinema e tv: nel 2009 viene scelto per recitare nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine nel ruolo di Jacopo Castelli.

Nel 2015 è un naufrago de L'Isola dei Famosi mentre nel 2021 è uno dei protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

È stato sposato con la modella Katarina Raniaková dal 2013 al 2017. Successivamente ha avuto una relazione con Mila Suarez e con Delia Duran. Quest'ultima è entrata come concorrente nella Casa del GF Vip dopo l'amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge.

Anna Pettinelli: chi è, anni, lavoro, carriera, fidanzato

Anna Pettinelli nasce il 28 gennaio 1957 a Livorno e ha 67 anni. È una conduttrice radiofonica e televisiva e opinionista tv.

La sua carriera in radio inizia da giovanissima in alcune radio locali in Toscana. Negli anni '80 e '90 diventa nota al grande pubblico con diverse conduzioni televisive di successo.

Nel corso degli anni, è diventata una conduttrice delle trasmissioni di RDS. Nel 20210, 2021 e 2023 ricopre il ruolo di insegnante di canto nella scuola di Amici.

Nel 2019 partecipa a Temptation Island Vip con l'ex compagno Stefano Macchi.

