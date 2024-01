Ciao Darwin non va in onda venerdì 19 gennaio su Canale 5. Scopriamo quando ricomincia lo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti

, lo show condotto dacon, non andrà in onda. Su Canale 5, a partire dalle ore 20.00, verrà infatti trasmessa in diretta la seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio . I nerazzurri, detentori del titolo, sognano di centrare il primo obiettivo del 2024 e per farlo dovranno innanzitutto superare l'ostacolo Lazio, che dopo un altalenante avvio di stagione sta vivendo un ottimo momento e spera di vendicarsi della sconfitta subita in campionato. La squadra che riuscirà a staccare il pass per la finale incontrerà lunedì 22 gennaio ildi Mazzarri, reduce dal successo sullagrazie alla firma di Giovanni Simeone e alla doppietta di Alessio Zerbin.

Ciao Darwin: quando andrà in onda la prossima puntata

L'appuntamento con la settimana puntata di Ciao Darwin è dunque confermato per venerdì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Qui, oltre alle puntate già trasmesse, è possibile scoprire anche le anticipazioni del divertente show.

