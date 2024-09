Chucky, al via la terza stagione in prima visione tv su Italia 1

Da domenica 29 settembre, in seconda serata, su Italia 1, prende il via la terza stagione in prima visione assoluta di Chucky, la serie spinoff dall’omonimo franchise cinematografico creato dal prolifico Don Mancini. Al centro dell’horror comedy, la Casa Bianca. La bambola posseduta dall’anima del serial killer Charles Lee Ray, infatti, si infiltrerà nel cuore del potere americano, puntando alla "casa più sicura del mondo" e alla famiglia del Presidente degli Stati Uniti. Qui, lottando con altre entità ultraterrene, Chucky sfrutterà tensioni e segreti con consueti astuzia e sadismo, per creare caos e mettere a rischio la sicurezza nazionale.

Nel frattempo, Jake, Devon e Lexy, ormai segnati dalle precedenti esperienze con Chucky affronteranno nuovi traumi, ma non si sottrarranno dal combattere l’acerrimo nemico. Mentre cercheranno di capire come fermarlo una volta per tutte, i tre scopriranno che Chucky ha nuovi alleati e in mente qualcosa di terribile. James Collins, immaginario presidente degli Stati Uniti, è interpretato da Devon Sawa e la First Lady Charlotte, da Lara Jean Chorostecki. Tra le guest star della stagione, Nia Vardalos e John Waters.

La terza stagione composta da otto episodi (Delitto alla Casa Bianca, Lasciami entrare, Il corpo di Jennifer, Vestito per uccidere, La morte ti fa bella, Panic Room, Scorrerà il sangue, Final Destination) su Rotten Tomatoes ha ricevuto un clamoroso punteggio, con un indice di gradimento del 93%.

