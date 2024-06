Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio lo ricorda: "Mio padre è amore"

"Mio padre era un uomo eccezionale". Così Pier Silvio Berlusconi inizia il suo discorso in ricordo di Silvio Berlusconi davanti ai dipendenti e ai collaboratori di Mediaset, durante un evento creato nello studio 20 di Cologno Monzese a un anno dalla scomparsa del Cavaliere.

"Con il suo pensiero e il suo agire ci ha insegnato valori preziosi che oggi sono un esempio per chi lo amato, ma anche per chi lo ha osteggiato", spiega Pier Silvio Berlusconi, che poi svela quale parola più rappresenti il padre: "Silvio Berlusconi, il nostro Fondatore, mio padre, è amore. Mio padre è stato, è, amore per la vita, amore per la famiglia, amore per il lavoro. Amore incondizionato per il suo Paese".

Pier Silvio Berlusconi legge poi una frase pronunciata da Silvio Berlusconi: "Il vero amore vince su tutto. Se non sai amare non puoi costruire nulla di buono, per te e per gli altri. Se sai amare riesci a guardare alla vita, in tutti i suoi aspetti, con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista, capace di vedere avanti".

Il 12 giugno, in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24, andrà in onda "Caro Presidente, un anno dopo", un documento di Toni Capuozzo e Roberto Burchielli che ricorderà il Cavaliere attraverso diverse interviste alle persone a lui più care.

