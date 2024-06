Silvio Berlusconi, il documento di Toni Capuozzo in streaming

Mercoledì 12 giugno, a un anno esatto dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, è andato in onda sulle reti Mediaset "Caro Presidente, un anno dopo", il documento firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli. Lo speciale, disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, ricorda il Cavaliere con le immagini delle persone a lui più vicine, gli affetti più cari, i figli, dal più giovane Luigi a Eleonora, Barbara, Pier Silvio e Marina, uniti nell'amore verso il padre, e il fratello Paolo. A tutto questo, si aggiunge un viaggio in Italia tra i luoghi più significativi della storia di Silvio Berlusconi, oltre ai racconti degli amici di una vita. Da Fedele Confalonieri a Marcello Dell'Utri, da Adriano Galliani al ricordo di un ricordo della moglie di Ennio Doris. Non mancheranno le testimonianze di Paolo Del Debbio, Maria De Filippi e Gerry Scotti, fino ai ricordi del mondo dello sport, con l'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi e Zlatan Ibrahimovic.

