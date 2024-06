Caro Presidente, il video che ricorda l’eredità di Silvio Berlusconi

A un anno dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta il 12 giugno 2023, Mediaset omaggia il suo Fondatore con diverse iniziative. La prima è avvenuta martedì 11 giugno nello studio 20 di Cologno Monzese: un evento per i dipendenti e collaboratori di Mediaset si sono stretti attorno all’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che ha ricordato il padre.

Ma non solo: il 12 giugno andrà in onda alle 20.30, in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro eTgcom24 "Caro Presidente, un anno dopo", un documento di Toni Capuozzo, con la regia di Roberto Burchielli, che ricorderà il Cavaliere con le immagini delle persone a lui più vicine, gli affetti più cari, i figli, dal più giovane Luigi a Eleonora, Barbara, Pier Silvio e Marina, uniti nell'amore verso il padre, e il fratello Paolo.

Mediaset inoltre ricorda il Fondatore con un breve video, che è possibile vedere qui sopra, in cui attraverso le parole del Cavaliere se ne ricorda l’eredità politica e morale.

"La vita è il dono più grande che tutti noi abbiamo ricevuto. È meravigliosa, occorre saperla mettere a frutto. Credo che ciascuno debba poter conoscere se stesso, debba sapere porre rimedio alle proprie carenze e debba saper valorizzare i proprio talenti e spendersi per sé, per le persone a cui si vuole bene e possibilmente anche per gli altri. E bisogna sapere che il bene di tutti riguarda ciascuno di noi".