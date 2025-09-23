Buongiorno, mamma! 3, la seconda puntata in streaming
La seconda puntata di Buongiorno, mamma! 3, andata in onda martedì 23 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Potete vedere la seconda puntata della serie con protagonista Raoul Bova in streaming gratis su Mediaset Infinity e nel video qui sopra.
Buongiorno, mamma! 3, la trama della seconda puntata
La famiglia Borghi cerca disperatamente di ricucire le ferite del passato, mentre nuove ombre bussano alla porta.
Sole affronta il primo giorno come supplente nella scuola del padre, scontrandosi con Alessandro, il professore di musica, affascinante e inflessibile. Francesca fa i conti con la gravidanza e con un dubbio che non riesce a confessare. Jacopo torna a lavorare alla Onlus. Intanto da Londra arriva Mauro, preoccupato per la sua relazione con Agata.
L'assenza di Anna continua ad aleggiare sulla famiglia, alimentando sospetti e domande senza risposta. Guido, determinato a scoprire la verità, segue nuove piste che lo porteranno a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sul suo matrimonio e sulla sua amata moglie.
Tra tensioni familiari, segreti che riaffiorano e incontri misteriosi legati al passato di Laura, il fragile equilibrio della famiglia sembra sul punto di spezzarsi. Quanto costa davvero proteggere ciò che si ama?
Dove vedere Buongiorno, mamma! in streaming gratis
Le nuove puntate di Buongiorno, mamma! 3 saranno disponibili in streaming in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.
Inoltre, è possibile rivedere tutte le puntate della prima e della seconda stagione di Buongiorno, mamma! in streaming gratis su Mediaset Infinity.
